Бойцы 3-й штурмовой бригады разбили подразделения россиян под Бахмутом: десять оккупантов взяли в плен, ликвидирован взвод

11 июля, 14:56
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Украинские военные взяли в плен российских оккупантов под Бахмутом (Фото:Скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада/Telegram)

Украинские военные взяли в плен российских оккупантов под Бахмутом (Фото:Скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада/Telegram)

Под Бахмутом 3-я отдельная штурмовая бригада разбила подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ.

Как сообщили в пресс-службе бригады в Telegram, украинские военные освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение Сил обороны в направлении города.

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В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага, в плен захватили десять российских оккупантов.

Бойцы опубликовали видео, на котором с врагом проводят разъяснительные беседы.

Также сообщается, что в ходе боя была уничтожена российская техника, в том числе вражеский танк.

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Захвачен ротный опорный пункт и отражены позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков.

7 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

9 июля Маляр сообщила, что на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение вперед.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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