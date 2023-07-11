Бойцы 3-й штурмовой бригады разбили подразделения россиян под Бахмутом: десять оккупантов взяли в плен, ликвидирован взвод
Украинские военные взяли в плен российских оккупантов под Бахмутом (Фото:Скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада/Telegram)
Под Бахмутом 3-я отдельная штурмовая бригада разбила подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ.
Как сообщили в пресс-службе бригады в Telegram, украинские военные освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение Сил обороны в направлении города.
В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага, в плен захватили десять российских оккупантов.
Бойцы опубликовали видео, на котором с врагом проводят разъяснительные беседы.
Также сообщается, что в ходе боя была уничтожена российская техника, в том числе вражеский танк.
Захвачен ротный опорный пункт и отражены позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков.
7 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.
9 июля Маляр сообщила, что на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение вперед.