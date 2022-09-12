«Проигрываем конкретно. Даже бежать некуда». Оккупант жалуется родным на контрнаступление ВСУ в Харьковской области — перехват разведки 12 сентября, 22:05 Защитники Украины в Харьковской области (Фото:Press service of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российский оккупант, находящийся в Харьковской области, признался родным, что войска страны-агрессора «проигрывают, причем конкретно».

Перехват соответствующего разговора в понедельник, 12 сентября, опубликовало в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны.



«Плохо все, пап. Проигрываем мы, конкретно причем. Я тебе серьезно говорю, знаешь, сколько у нас 300-х [раненых]? Они молчали-молчали, а сейчас знаешь, как за эти два дня они нас раз… помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают-наступают-наступают и наступают вообще», — делится россиянин на записи.

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Оккупант рассказывает, что российские военные не могут бежать и находятся «в конкретном окружении»: «И в тылу они у нас, мы бежать не можем… Вот они нас берут в это кольцо. Третий день уже в броне ходим, даже не снимаем ее… До этого мы их через речку сдерживали, а сейчас они уже реку перешли».

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



12 сентября в ССО Азов Харьков рассказали, что вместе с бойцами 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска и восстановили контроль над границей.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.



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