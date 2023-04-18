Есть признаки, что РФ готовится в Херсонской области к новому «жесту доброй воли» — Гуменюк

18 апреля, 10:31
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При этом россияне все же обустраивают оборонительные рубежи и готовятся к контрнаступлению ВСУ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

При этом россияне все же обустраивают оборонительные рубежи и готовятся к контрнаступлению ВСУ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На сегодняшний день наблюдаются признаки того, что ВС РФ могут готовиться к очередному так называемому «жесту доброй воли» в Херсонской области.

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Об этом во вторник, 18 апреля, заявила в эфире общенационального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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В частности, по ее словам, о подготовке оккупантов к возможному отступлению свидетельствует активная отправка из подконтрольных РФ районов украденного там имущества.

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«Это, как уже говорят херсонцы на правом берегу, народная примета. Они точно готовятся к очередному „жесту“. Потому что они упаковали намародеренное имущество, поотправляли. Запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся», — объяснила Гуменюк.

В то же время просто так уходить россияне не собираются, и активно обустраивают оборонительные рубежи, а также минируют побережье, чтобы обезопасить себя от высадки украинского десанта.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Херсонская область Российские военные Наталья Гуменюк Контрнаступление Война России против Украины

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