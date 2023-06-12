«Наступательное движение ВСУ началось». Задача россиян на первой линии обороны — погибнуть или отступить — эксперт 12 июня, 13:03 NV Премиум Leopard 2A6 ведет огонь по позициям оккупантов в Запорожский области (Фото:Скриншот из видео / t.me/Tsaplienko)

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV объяснил, какую тактику РФ использует при обороне оккупированных украинских территорий.

«У [россиян] тактика абсолютно линейная. Когда украинская армия атакует, стоит первая линия обороны. На ней — наименее опытные, наименее ценные кадры. И их задача — либо героически погибнуть, либо очень быстро отступить», — говорит Нарожный.

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А на второй линии обороны россиян стоят более опытные военные, которые, по его словам, контратакуют и пытаются остановить движение ВСУ.