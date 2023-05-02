Боятся контрнаступления. «Руководство» Запорожской АЭС пытается сбежать со станции — Энергоатом 2 мая, 18:58 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Псевдоуправляющие Запорожской АЭС хотят массово уйти в «отпуск». Они боятся контрнаступления украинских военных.

Об этом сообщает Энергоатом.

По информации компании, попытки так называемого «руководства» ЗАЭС сбежать со станции не завершаются успехом, поскольку из-за критической нехватки персонала им не разрешают уходить в «отпуск».

Видео дня

Но, при этом, главный коллаборант станции Юрий Черничук с 1 мая уже выехал из Энергодара в Крым, добавляют в Энергоатоме.

«Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и горячка», — объясняют в Энергоатоме.

Коллаборанты также хотят найти себе замену и пытаются принудить атомников ЗАЭС, чтобы они согласились исполнять их обязанности.

«Еще раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушать собственное будущее», — отмечают в компании.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.