Россияне адаптируются к контрнаступлению ВСУ и используют новую тактику, поджигая минные поля — NYT 2 сентября, 14:27 Украинские военные вблизи линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Россияне адаптируются к украинскому контрнаступлению и используют новую тактику, чтобы сделать и без того опасные минные поля «еще более смертоносными», сообщает NYT со ссылкой на украинских морских пехотинцев.

Собеседники NYT сообщили, что оккупанты заливают минные поля легковоспламеняющимся веществом, а когда украинские войска начинают разминировать территории, россияне бросают туда гранату с помощью дрона. Это вызывает много огня и взрывов.

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Сообщается, что установление контроля над трассами является чрезвычайно важным, поскольку это самые безопасные маршруты, где мины легче заметить и нейтрализовать. Россияне знают это, поэтому установили оборонительные позиции вдоль трассы Т0158. Российские дроны держат дороги под постоянным контролем.

В материале отмечается, что оккупанты оказывают ожесточенное сопротивление, имеют хорошо защищенные и укрепленные позиции, минные поля и преимущество в воздухе. Морпехи ожидают, что продвижение будет кровавым и медленным.

«У россиян больше артиллерии, больше танков, больше беспилотников и больше людей, — сказал ветеран морской пехоты по имени Денис. — А еще они очень хорошо укрепляются, когда куда-то заходят — будь то населенный пункт, или лесополоса, или просто поле».



Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

В Генштабе сообщали, что украинские войска имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое на южном фронте и продолжают наступление вблизи Бахмута.



28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что на южном фланге Бахмута Силам обороны Украины удается продвигаться вперед, но с тяжелыми боями.

Маляр сообщала, что российские оккупанты находятся в ловушке в Бахмуте.