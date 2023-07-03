Силы обороны за неделю уничтожили семь командных пунктов россиян

3 июля, 17:32
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Защитники Украины в освобожденной Новодаровке Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины в освобожденной Новодаровке Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины за неделю уничтожили семь командных пунктов российских оккупантов и поразили 94 места скопления врага. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр у себя в Telegram в понедельник, 3 июля.

Она рассказала, что на прошлой недели Силы обороны уничтожали «цели высокой приоритетности» войск страны-террориста России в среднем каждые 70 минут. Это создает условия для прорыва обороны оккупантов, объяснила Маляр.

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За семь дней защитники Украины поразили:

  • 94 места скопления войск;
  • 22 зенитно-ракетных комплекса;
  • 19 складов боеприпасов;
  • семь командных пунктов врага.
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3 июля Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. В целом Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр российские потери силы обороны

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