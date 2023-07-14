Россияне бросили все, чтобы остановить украинских воинов на юге и востоке — Зеленский 14 июля, 20:53 Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о текущих приоритетах Сил обороны Украины (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении в пятницу, 14 июля, что провел заседание Ставки и рассказал о принятых решениях и дальнейших шагах украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram главы государства.

Глава государства подчеркнул, что сейчас особое внимание обращают на передовую, ведь на ключевых направлениях ситуация требует как защиты от российских штурмов, так и активных шагов Сил обороны вперед.

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По словам Зеленского, на ставке обсуждали наличие снарядов и оружия, техники, рациональности использования снарядов, поставки от партнеров и собственное украинское производство, включая логистику.

Глава государства подчеркнул, что все должны очень четко понимать, что российские оккупационные силы на юге и востоке Украины вкладывают все, что могут, чтобы остановить украинских защитников. Зеленский подчеркнул, что «каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности».

«Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину! Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше государство! Слава Украине!», — резюмировал глава государства в своем обращении.

В пятницу, 14 июля, Зеленский провел заседание ставки, где заслушал военное командование и министров. Глава государства заявил, что сейчас риска вторжения из Беларуси нет.