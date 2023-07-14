Россияне бросили все, чтобы остановить украинских воинов на юге и востоке — Зеленский

14 июля, 20:53
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о текущих приоритетах Сил обороны Украины (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о текущих приоритетах Сил обороны Украины (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении в пятницу, 14 июля, что провел заседание Ставки и рассказал о принятых решениях и дальнейших шагах украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram главы государства.

Глава государства подчеркнул, что сейчас особое внимание обращают на передовую, ведь на ключевых направлениях ситуация требует как защиты от российских штурмов, так и активных шагов Сил обороны вперед.

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По словам Зеленского, на ставке обсуждали наличие снарядов и оружия, техники, рациональности использования снарядов, поставки от партнеров и собственное украинское производство, включая логистику.

Глава государства подчеркнул, что все должны очень четко понимать, что российские оккупационные силы на юге и востоке Украины вкладывают все, что могут, чтобы остановить украинских защитников. Зеленский подчеркнул, что «каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности».

https://www.youtube.com/embed/0ZnTY-timvQ

«Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину! Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше государство! Слава Украине!», — резюмировал глава государства в своем обращении.

В пятницу, 14 июля, Зеленский провел заседание ставки, где заслушал военное командование и министров. Глава государства заявил, что сейчас риска вторжения из Беларуси нет.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Украина Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего обращение

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