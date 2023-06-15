Россия проиграет, если контрнаступление будет успешным — Зеленский 15 июня, 20:47 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Фабрицио Бенш)

Успешное контрнаступление ВСУ, которое уже происходит на фронте, может привести к окончательному проигрышу страны-агрессора России в войне против Украины.

Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ сталкиваются сейчас с жестким сопротивлением.

«Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я сказал бы, фактически означает проиграть войну», — сказал глава государства.

Видео дня

Также он добавил, что сейчас новости с фронта «в целом положительные», но это «очень трудно дается». По его словам, медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители, помогают стране-агрессору усиливать оборону.

15 июня заместительница главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.



По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 218 тысячам.

12 июня Маляр сообщала, что ВСУ в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобково; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).