ВСУ продолжают движение вперед. Россия потеряла более четырех рот на одном из направлений — Тарнавский
Потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот (Фото:t.me/otarnavskiy)
На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram в четверг, 15 июня.
По его словам, уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника.
В частности:
- вертолет Ка-52,
- 14 танков,
- десять единиц БМП,
- шесть ББМ, МТЛБ,
- гаубица 2С19 Мста-С,
- гаубица 2А65 Мста-Б
- противотанковый ракетный комплекс Корнет,
- самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика,
- комплекс РЭБ,
- три БпЛА Zala,
- БпЛА Орлан-10, БпЛА Орлан-30.
Также был уничтожен склад с боеприпасами врага.
Генштаб сообщал, что украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где идет оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.