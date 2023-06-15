ВСУ продолжают движение вперед. Россия потеряла более четырех рот на одном из направлений — Тарнавский

15 июня, 12:10
Поделиться:
Потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот (Фото:t.me/otarnavskiy)

Потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот (Фото:t.me/otarnavskiy)

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram в четверг, 15 июня.

По его словам, уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника.

Видео дня

Читайте также:
«План пока что работает». Как ВСУ заставят россиян отступать из Мелитополя, Бердянска и Токмака — Жирохов

В частности:

  • вертолет Ка-52,
  • 14 танков,
  • десять единиц БМП,
  • шесть ББМ, МТЛБ,
  • гаубица 2С19 Мста-С,
  • гаубица 2А65 Мста-Б
  • противотанковый ракетный комплекс Корнет,
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика,
  • комплекс РЭБ,
  • три БпЛА Zala,
  • БпЛА Орлан-10, БпЛА Орлан-30.

Также был уничтожен склад с боеприпасами врага.

Генштаб сообщал, что украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где идет оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X