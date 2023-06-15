ВСУ продолжают движение вперед. Россия потеряла более четырех рот на одном из направлений — Тарнавский 15 июня, 12:10 Потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот (Фото:t.me/otarnavskiy)

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram в четверг, 15 июня.

По его словам, уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника.

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В частности:

вертолет Ка-52,

14 танков,

десять единиц БМП,

шесть ББМ, МТЛБ,

гаубица 2С19 Мста-С,

гаубица 2А65 Мста-Б

противотанковый ракетный комплекс Корнет,

самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика,

комплекс РЭБ,

три БпЛА Zala,

БпЛА Орлан-10, БпЛА Орлан-30.

Также был уничтожен склад с боеприпасами врага.

Генштаб сообщал, что украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где идет оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.