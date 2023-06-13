Оккупанты перебросили 20 вертолетов на аэродром Бердянска из-за наступления ВСУ — спутниковые снимки 13 июня, 22:24 Бердянск (Фото:Вадим Хмаков/youtube)

По данным спутниковых снимков Planet Labs, с начала контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, было зафиксировано перемещение 20 военных вертолетов российской армии на аэродром расположенный во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщают Схемы.

По состоянию на 13 июня всего на оккупированном аэродроме в Бердянске находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ. Спутниковые снимки за 31 мая подтверждают, что 20 из них появились на аэродроме недавно.

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Благодаря двум авиационным экспертам удалось идентифицировать модели вертолетов:

5 вертолетов Ка-52,

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24,

вертолетов Ка-29.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал в комментарии журналистам Схем, что эти вертолеты предназначены для различных целей.

«Большинство вертолетов — это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя», — подчеркнул Храпчинский.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

Министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.