Россияне перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на юге — Нацгвардия 7 сентября, 13:47 Украинские военные движутся вблизи линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Россияне перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на юге.

Об этом сообщил и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

Также РФ пытается контратаковать на Бахмутском направлении.

«За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях», — сказал он на брифинге в Military Media Center.



Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.