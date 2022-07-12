«ВСУ не имеют к ним отношения». Взрывы в Энергодаре устраивают оккупанты, чтобы посеять панику — мэр 12 июля, 17:30 В Энергодаре 12 июля были слышны выстрелы и взрывы в промышленной зоне города. (Фото:Энергодар/Telegram)

Войска РФ во временно захваченном Энергодаре Запорожской области устраивают провокации, чтобы посеять панику перед контрнаступлением ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Оккупанты в Энергодаре продолжают свои провокации. На своих пропагандистских каналах они распространяют заявления, что ВСУ якобы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города», — написал он в Telegram.

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Он добавил, что в Энергодаре действительно 12 июля были слышны выстрелы и взрывы в промышленной зоне города.

«Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты», — подчеркнул Орлов.

Он предположил, что такими провокациями оккупанты пытаются посеять панику среди местного населения и спровоцировать людей к массовому одновременному выезду через Васильевку в Запорожской области.

Орлов добавил, что там оккупанты могут искусственно задерживать авто украинцев на неопределенный срок. Таким образом россияне могут использовать местных жителей для большого «живого щита» из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атак украинских сил, уточнил он.

Мэр призвал всех жителей Энергодара максимально удержаться от передвижения по улицам города и не подходить к окнам, не поднимать незнакомые предметы или пакеты, поскольку провокации могут принимать различные формы.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в оккупированном Энергодаре в ночь на 12 июля дважды атаковали здание СБУ, которое захватили российские военные.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

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