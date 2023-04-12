В ожидании контрнаступления ВСУ. Британская разведка рассказала о трех линиях обороны войск РФ на юге Украины 12 апреля, 10:01 Россияне устанавливают оборонительные сооружения, в том числе, и в оккупированном Крыму (Фото:Крым.Реалии)

В последние несколько недель войска РФ продолжили совершенствовать свои оборонительные сооружения в запорожской области, ожидая контрнаступления ВСУ.

По данным разведки Минобороны Британии, вероятно, за этот район отвечает Южная группировка войск РФ. На данный момент, там созданы три уровня оборонительных зон протяженностью примерно 120 км в этом секторе.

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«Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно в 10−20 км друг от друга. Россия, вероятно, приложила значительные усилия к этим оборонительным сооружениям, поскольку убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на Мелитополь», — отметили в британской разведке.

Там добавили, что оборонительные сооружения потенциально могут стать серьезным препятствием для Сил обороны Украины, но их эффективность почти полностью зависит от наличия достаточного количества артиллерии и личного состава у противника.

Однако пока остается неясным, может ли ЮГВ в настоящее время собрать эти ресурсы.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.

Постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки полуострова.

Издание NYT отмечало, что украинские офицеры должны будут организовать артиллерийские, пехотные и бронетанковые атаки, которые прорвутся через российские траншеи, танковые ловушки и минные поля. Решающую роль в уничтожении этих преград могут сыграть западные танки, обладающие лучшей живучестью и огневой мощью.



