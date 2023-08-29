Россияне могут попасть в котел под Купянском, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении — Резников 29 августа, 02:06 Украинские военнослужащие вблизи города Купянск (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут попасть в котёл под Купянском, если Силы обороны Украины продвинутся на Бахмутском направлении.

Об этом в понедельник, 28 августа, сказал Резников на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

«Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск Хортица, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении», — отметил Резников.



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По его словам, россияне вроде бы имеют успех под Купянском, но если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении, то это их не спасет.



Министр отметил, что украинские подразделения с юга не перебрасываются, тогда как россияне регулярно перемещают свои подразделения: из Херсонской области на Запорожское направление, а с юга — на Восточное направление.



Резников подчеркнул, что такие действия противника — это хороший знак для Украины.



«Как говорят военные, «ситуация сложная, но контролируемая», — подытожил глава Минобороны.

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

26 августа в разведке Великобритании сообщали, что Россия планирует попытаться восстановить инициативу, вернувшись к значительно более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых назвали Купянск — Лиман.