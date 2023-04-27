«Вероятность успеха больше». Резников надеется на неожиданное начало контрнаступления ВСУ 27 апреля, 09:29 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Алексей Резников надеется, что контрнаступление Украины начнется неожиданно, в том числе и для гражданского населения.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Резникова, смысл военной операции заключается в том, что никто не должен знать о ее начале: «Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно», — пояснил он.

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Министр согласился, что ожидания от операции «перегреты, но на них вряд ли можно повлиять». Он говорит, что по сводками можно будет понять: «то самое долгожданное контрнаступление» началось.

«Сейчас благодаря разным ресурсам, например Deep State, занимающимся OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши ребята социально и медийно активны. Залетая в очередное село, которое освободили, они сразу делают селфи, короткие обрывы. И все все понимают», — сказал он.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны. Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.