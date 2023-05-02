Резников рассказал, какое значение для западных партнеров будет иметь успех контрнаступления ВСУ 2 мая, 13:56 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продления легкости поддержки со стороны партнеров.

«Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на Рамштайне всегда говорят одну и ту же вещь: „Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло время. И в конце концов мы видим вашу победу“. Это важно. Безусловно, все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели», - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам министра, поэтому, конечно, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов.

Резников назвал вполне естественным то, что союзники «хотят инвестировать в успех», и для них очень важно, чтобы переданное ими оружие и помощь приводили к результату.

"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - сказал он.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрследующие действия на востоке страны. Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.