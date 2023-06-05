Контрнаступление ВСУ: Резников ответил, будет ли Украина этим летом использовать истребители F-16 5 июня, 11:18 F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ во время своего контрнаступления этим летом не будут использовать истребители F-16.

В интервью NHK, отвечая на вопрос об истребителях F-16, Резников заявил, что они не изменят ситуацию этим летом.

По его словам, для подготовки украинских летчиков потребуется время, а Украине придется также договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.

Видео дня

Резников заявил, что Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас готова к контрнаступлению.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.