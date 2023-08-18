WP: Разведка США считает, что Украина в этом году не сможет достичь главной цели контрнаступления 18 августа, 07:52 Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В американской разведке считают, что Украина во время контрнаступления не достигнет ключевого для юго-востока города Мелитополь и в таком случае не сможет в этом году выполнить главную цель — разрушить российский сухопутный мост в Крым. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на ознакомленных с засекреченным прогнозом собеседников.



Неназванные американские чиновники выразили изданию мнение, что из-за больших минных полей и возведенной оккупантами обороны ВСУ, которые продвигаются в Мелитополь из Роботино, «будут оставаться в нескольких милях от него».

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«Мелитополь имеет решающее значение для украинского контрнаступления, поскольку считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной линии, которые позволяют России перебрасывать военнослужащих и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины», — пишет WP.

По словам американских и западных официальных лиц, совместные учения украинцев с военными из США и Великобритании, предусматривали потери в технике, которые, как говорится в материале, должны были стать «ценой прорыва главной оборонительной линии России».

Американские чиновники рассказали газете, что Пентагон якобы неоднократно советовал Киеву сосредоточить большое количество сил на одной точке прорыва, но Украина выбрала другую стратегию — продвижение вперед небольшими подразделениями, постепенно достигнув за лето успехов на разных участках фронта.

В то же время, по данным WP, в Вашингтоне отвергают критику, что предоставление истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, на чем последовательно настаивает Украина, могли бы привести к другому результату.

«Проблема остается в том, чтобы прорвать главную линию обороны России, и нет никаких доказательств того, что эти системы были бы панацеей», — цитирует газета неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед". Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Инфографика: NV