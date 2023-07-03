«Мы учли свои ошибки». Как ВС Украины учли опыт предыдущих операций и что изменили к контрнаступлению? Интервью NV 3 июля, 16:49 NV Премиум Украинские военные в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар, рассказал в интервью Radio NV, как украинские военные учли опыт наступательной операции в Херсонской области прошлого года и изменили подходы при планировании нового контрнаступления.

— Я прочитал ваш пост в Facebook, я его воспринял как такой комментарий, возможно, к интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Washington Post, где он рассказывал, что действительно есть большая проблема господства россиян в воздухе, и что, конечно, по всем западным доктринам не может идти наступление без того, чтобы господствовать в воздухе. Более того, даже у самих россиян в их доктрине записано, что если господства нет, то какое может быть наступление.

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— Не поверите, на момент написания этого текста я не читал интервью Залужного. Но на самом деле это действительно в определенной степени комментарий, меня побудила это написать колонка Томаса Фридмана в The New York Times. Она стала последней каплей, тем, после чего уже просто не мог промолчать.