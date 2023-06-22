Силы обороны продвинулись вперед на юге Украины — Минобороны о контрнаступлении 22 июня, 19:58 Защитники Украины едут на трофейном российском Т-80 в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На юге Украины в четверг, 22 июня, продолжается наступление украинских защитников, на востоке Силы обороны как наступают, так и обороняются, там российские оккупанты не продвинулись ни на метр.

Заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что за сутки ситуация в целом не изменилась. Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, продвинулись вперед на некоторых участках и закрепляются на новых рубежах. Российские оккупанты несут большие потери, подтягивают резервы и пытаются восстановить утраченные позиции.



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На востоке защитники Украины эффективно сдерживают наступление врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут бои. Россияне не смогли продвинуться ни на метр, подчеркнула Маляр.

По словам замминистра, самые тяжелые бои — на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области. Защитники Украины в течение суток наступали на направлении Белогоровка — Диброва и добились частичного успеха, они закрепляются на новых рубежах.

«Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь следовать указаниям Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей», — добавила Маляр.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².



В Минобороны говорили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основным. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.



В Генштабе утром 22 июня сообщили, что Силы обороны продолжают контрнаступление на трех направлениях — Мелитопольском, Бердянском и Лиманском.

