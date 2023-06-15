Генерал Тарнавский: ВСУ продвигаются на Угледарском направлении
Защитники Украины осматривают разрушенную российскую БМП-2, Сторожевое (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские воины продвигаются вперед на Угледарском направлении.
Об этом в четверг, 15 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
«Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается», — пишет он.
Ранее Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот.
Генштаб также утверждал, что украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где идет оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.