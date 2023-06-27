Четвертый день наступления: в Минобороны рассказали о сложностях освобождения Бахмутского направления 27 июня, 17:38 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны наступают на Бахмутском направлении и продвигаются по флангам, но пока не заходили в Бахмут. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале во вторник, 27 июня.

Она рассказала, что защитники Украины учитывали конфликт между боевиками Вагнера и российскими властями, планируя наступление на востоке. По словам замминистра, наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются четвертый день, Силы обороны каждый день «постепенно, но уверенно» продвигаются по флангам.



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Маляр уточнила, что защитники пока не заходили в Бахмут из-за особенностей этого направления, которые усложняют его освобождение.

«Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовили нашими военные и местные власти для обороны, что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты заняли враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения», — объяснила она.

25 июня спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны продвинулись на расстояние от 600 метров до километра на юге и на севере от Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении и выбивают оккупантов с позиций на флангах.

