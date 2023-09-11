ВСУ продвигаются на 50−200 метров за сутки на юге Украины — Силы обороны 11 сентября, 21:16 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские силы продвигаются по 50−200 метров за сутки, сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире телемарафона он заявил, что в результате штурмовых действий украинские воины последние несколько дней имели успех в районе Роботиного в Запорожской области.

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«На этом этапе мы продвигаемся по 50−100−200 метров в сутки. Иногда это километры. А иногда движения вообще нет, потому что нужно закрепиться и защитить личный состав», — сказал спикер.

Штупун добавил, что оккупанты постоянно подтягивают резервы, потому что им нужно восполнять потери, которые они постоянно понесут. Также, по его словам, россияне безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции или же пытается отвлечь украинские подразделения.

«В целом с начала наступления воины из ОСУВ „Таврия“ освободили уже более 255 квадратных километров украинской земли», — рассказал Штупун.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.