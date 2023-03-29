Украина начнет контрнаступление до поставок западных истребителей — Резников 29 марта, 19:47 Украинский танкист на линии фронта в Запорожской области, март 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина пойдет в контрнаступление до поставок западной боевой авиации.

«Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас», — сказал Резников во время брифинга.

Он добавил, что у Украины есть оружие, которое осталось с советских времен, и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры.

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Резников убежден, что Украина получит современное боевые самолеты четвертого поколения. При этом он отметил, что кроме времени на принятие партнерами решения по передаче истребителей, понадобится еще и время для обучения пилотов и инженеров, обслуживающих технику.

«Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены по времени», — резюмировал Резников.

Ранее Резников сообщал, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля или мае этого года по нескольким направлениям.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что ВСУ имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.