Украина начнет контрнаступление до поставок западных истребителей — Резников
Украинский танкист на линии фронта в Запорожской области, март 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина пойдет в контрнаступление до поставок западной боевой авиации.
«Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас», — сказал Резников во время брифинга.
Он добавил, что у Украины есть оружие, которое осталось с советских времен, и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры.
Резников убежден, что Украина получит современное боевые самолеты четвертого поколения. При этом он отметил, что кроме времени на принятие партнерами решения по передаче истребителей, понадобится еще и время для обучения пилотов и инженеров, обслуживающих технику.
«Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены по времени», — резюмировал Резников.
Ранее Резников сообщал, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля или мае этого года по нескольким направлениям.
Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что ВСУ имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.