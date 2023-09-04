ВСУ повредили основные мосты на юге страны — Гуменюк

4 сентября, 19:44
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Гуменюк утверждает, что оккупанты больше не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденным мостам (Фото:Media Center Ukraine — Ukrinform/Telegram)

Гуменюк утверждает, что оккупанты больше не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденным мостам (Фото:Media Center Ukraine — Ukrinform/Telegram)

Украинским силам удалось повредить основные мосты на временно оккупированном юге страны, по которым россияне перебрасывали технику и боеприпасы на фронт.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время брифинга.

«Основные мосты, которые были повреждены и являются основой вражеских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную мощность», — сказала она.

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Гуменюк утверждает, что оккупанты больше не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденным мостам.

«Они могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава», — сказала она.

По ее словам, в большинстве случаев оккупанты используют трассу М-17, которая проходит через Херсонскую область и временно оккупированный Крым.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская техника Контрнаступление

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