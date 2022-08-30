Минус 450 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии с начала войны против Украины
ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 30 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 30.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано
- танков - 1954 (+7) ед.
- боевых бронированных машин — 4294 (+25) ед.
- артиллерийских систем - 1079 (+19) ед.
- РСЗО - 282 (+3) ед.
- средств ПВО - 151 (+2) ед.
- самолетов - 234 (+0) ед.
- вертолетов - 204 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 847 (+3) ед.
- крылатых ракет - 196 (+0) ед.
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29) ед.
- специальной техники - 103 (+2)
Данные уточняются.
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