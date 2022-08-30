Минус 450 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии с начала войны против Украины

30 августа, 09:32
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ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 30 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 30.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано
  • танков - 1954 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин — 4294 (+25) ед.
  • артиллерийских систем - 1079 (+19) ед.
  • РСЗО - 282 (+3) ед.
  • средств ПВО - 151 (+2) ед.
  • самолетов - 234 (+0) ед.
  • вертолетов - 204 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 847 (+3) ед.
  • крылатых ракет - 196 (+0) ед.
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29) ед.
  • специальной техники - 103 (+2)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

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