Минус 450 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии с начала войны против Украины 30 августа, 09:32 ВСУ за сутки уничтожили 450 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 30 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 30.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 47 550 ( +450) человек ликвидировано

+450) человек ликвидировано танков - 1954 ( +7) ед.

+7) ед. боевых бронированных машин — 4294 ( +25) ед.

+25) ед. артиллерийских систем - 1079 ( +19) ед.

+19) ед. РСЗО - 282 ( +3) ед.

+3) ед. средств ПВО - 151 ( +2) ед.

+2) ед. самолетов - 234 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов - 204 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 847 ( +3) ед.

+3) ед. крылатых ракет - 196 ( +0) ед.

+0) ед. кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 3217 ( +29) ед.

+29) ед. специальной техники - 103 ( +2)

Данные уточняются.

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