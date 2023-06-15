«Это уникальная история». Подоляк назвал три основные цели наступательных действий ВСУ 15 июня, 11:40 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

ВСУ еще не начинали контрнаступление как таковое, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он в эфире телемарафона.

Также Подоляк озвучил, какими, по его мнению, являются цели ВСУ по состоянию на сегодня.

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«Сегодняшние цели следующие. Первое — уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе — уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом постепенно продвигаются в рамках тестового режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — сказал он.

По его словам, ВСУ атакуют сразу на нескольких направлениях, что является свидетельством ведения современной войны.

«Третья составляющая — это не конкретное направление. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война, — она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти по многим направлениям. Это уникальная история. Поэтому — тестирование, которое позволяет продвигаться вперед, создавать панические настроения», — сказал Подоляк.

Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех во время наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.