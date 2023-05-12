ВСУ подготовили несколько вариантов контрнаступления — Данилов

12 мая, 16:13
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Telegram)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Telegram)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военные подготовили несколько вариантов действий для предстоящего контрнаступления.

«У военных есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов», — сказал он в интервью информационному агентству Report.

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Данилов добавил, что никто не знает место проведения операции, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим, президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он добавил, что международные партнеры проинформированы только об общих вопросах обороны, а не конкретных мерах по освобождению территорий.

«Когда мы говорим о конкретных планах, мы имеем в виду, что они закрыты, секретны. Если кто-то считает, что планы с грифом Совершенно секретно кому-то раскрываются, то он ошибается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы — да, а конкретные планы — нет, они должны оставаться конфиденциальными», — добавил секретарь СНБО.

Данилов также заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Контрнаступление Алексей Данилов

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