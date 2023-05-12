ВСУ подготовили несколько вариантов контрнаступления — Данилов 12 мая, 16:13 Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Telegram)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военные подготовили несколько вариантов действий для предстоящего контрнаступления.

«У военных есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов», — сказал он в интервью информационному агентству Report.

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Данилов добавил, что никто не знает место проведения операции, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим, президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что международные партнеры проинформированы только об общих вопросах обороны, а не конкретных мерах по освобождению территорий.



«Когда мы говорим о конкретных планах, мы имеем в виду, что они закрыты, секретны. Если кто-то считает, что планы с грифом Совершенно секретно кому-то раскрываются, то он ошибается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы — да, а конкретные планы — нет, они должны оставаться конфиденциальными», — добавил секретарь СНБО.

Данилов также заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.