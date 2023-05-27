Новые успехи ВСУ под Бахмутом: украинским военным удалось продвинуться еще на 300−400 метров — Череватый 27 мая, 13:35 Украинский военнослужащий проверяет российские позиции после боя, окрестности Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м», — сказал Череватый 27 мая в эфире национального телемарафона.



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Спикер отметил, что украинским силам удалось уничтожить 54 оккупанта, 84 получили ранения. Кроме того, уничтожены РСЗО Град, три орудия, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 Тюльпан, а также два полевых склада с боеприпасами.



«На Бахмутском направлении мы действительно наблюдаем меньшую динамику активности врага. За эти сутки произошло два боевых столкновения, за прошедшие тоже — от 1 до 3. Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя в течение всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в смысле огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил различными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета», — сообщил Череватый.

Он связал снижение активности противника в основном из-за «сильного поражения» и потерь в течение нескольких месяцев.

«Ежедневно враг только убитыми нес потери более 100 оккупантов и примерно такое же количество, чуть больше, ранеными. Мы прогнозировали два месяца назад, что при сохранении такой динамики потерь и без нахождения источника восполнения личного состава враг будет разбит. Что по сути и произошло», — пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Кроме того, он подтвердил, что оккупанты проводят «определенные ротационные действия», с чем также связано уменьшение активности боевых действий.

«Насколько массово и насколько действительно он (Пригожин) полностью выведет подразделения преступной группировки — нужно немного времени для верификации, поскольку они еще остаются в самом Бахмуте», — пояснили в ВСУ.

Череватый также назвал заявления главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о выходе из города «латентной капитуляцией его преступной группировки».

Ранее Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, заявила, что ВСУ держат ранее занятые господствующие высоты вокруг Бахмута, в то же время продвижение в течение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач. Она также подчеркнула, что темп наступательных действий россиян вокруг города продолжает снижаться.



Евгений Пригожин утверждает, что войска ЧВК Вагнера продолжают передавать позиции в Бахмуте войскам Минобороны России и выходить из города. Согласно его заявлениям, регулярная российская армия должна заменить вагнеровцев в городе и его окрестностях до 1 июня. Впрочем, аналитики ISW пока не наблюдали визуальных подтверждений того, что регулярные российские силы заняли позиции вагнеровцев в самом Бахмуте или что ЧВК Вагнера покидает город.

Продолжение успешных ограниченных контратак ВСУ на флангах Бахмутского фронта может осложнить российскую операцию замены сил [вагнеровцев на другие оккупационные войска] в самом Бахмуте, прогнозируют аналитики ISW