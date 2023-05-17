Что изменила Россия в ответ на контратаки ВСУ под Бахмутом и почему на юге оккупантов охватывают панические настроения — ISW 17 мая, 08:53 Панорама Бахмута, уничтоженного российскими войсками (Фото:24 ОМБр імені короля Данила)

Хотя еще недавно приоритетом россиян, похоже, была оборонная подготовка к контрнаступлению ВСУ, сейчас они снова стягивают дополнительные силы для подкрепления наступления на Бахмут и защиты его окрестностей от локальных контратак Украины.

Об этом говорится в новом своде Института изучения войны.



Российские войска, вероятно, пытаются усилить свои тактические наступательные действия в Бахмуте, несмотря на сфокусированность Украины на ограниченных локальных контратаках в этом районе. Анализируя сообщения российских источников, ISW указывает на заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, по словам которого оккупанты усилили свои группировки в районе Бахмута, чтобы «стабилизировать ситуацию». А один из известных российских "военкоров» заявил, что для препятствования прорывам ВСУ на флангах вокруг Бахмута развернуты четыре неуточненных дополнительных российских батальона. Эти заявления о российском подкреплении согласовываются со словами заместителя министра обороны Украины Анны Маляр от 15 мая о том, что войска РФ разворачивают дополнительные воздушно-десантные силы (ВДВ) для защиты флангов Бахмута – вероятно, оттягивая их с других участков фронта, отмечают в ISW. Там констатируют, что по состоянию на 16 мая оккупанты продолжают свое медленное продвижение в самом Бахмуте, тогда как вокруг Бахмута российские силы, как утверждает Минобороны РФ, сосредоточены на отражении контратак ВСУ.

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В то же время официальные заявления представителей Генштаба ВСУ указывают на ограниченный характер усилий ВСУ в районе Бахмута. Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска ВСУ продолжают использовать концепцию «активной обороны» во время контрударов в районе Бахмута. Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в очередной раз подчеркнул, что главной целью украинской оборонной операции в районе Бахмута является истощение российских сил в этом районе.

В то же время Анна Маляр 16 мая информировала, что за предыдущие дни украинские войска освободили около 20 км кв. территории в районе Бахмута. ISW также указывает на кадры украинских позиций в юго-западном Бахмуте с подтвержденной геолокацией, которые свидетельствуют, что ВСУ недавно добились ограниченных успехов в самом городе. Другие кадры свидетельствуют, что украинские силы добились незначительных успехов к востоку от Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута).

Данные о подкреплении оккупантов в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска продолжают сосредоточивать наступательные силы именно там — даже несмотря на озвученные ранее оценки, что Россия изменила приоритеты и концентрирует более широкие усилия на подготовке к потенциальным украинским контрнаступлениям. Известно, что российские войска недавно перебросили подразделения 6-й гвардейской мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ) в неуточненный район к северу от Бахмута. Вероятно, эти силы были переведены с позиций вдоль линии Сватово-Купянск.

Перемещение российских войск с других участков фронта в район Бахмута, вероятно, является ответом на текущую обеспокоенность россиян относительно стабильности линии фронта в этом районе на фоне дальнейшей деградации ЧВК Вагнера в наступательной операции, направленной на захват Бахмута. Аналитики ISW подчеркивают, что такое беспокойство оккупантов, вероятно, было более явным за последние дни, когда ВСУ удалось добиться определенных успехов вокруг Бахмута. Именно это могло подтолкнуть Россию к дальнейшей концентрации тактических наступательных усилий в этом районе. Российские силы подкрепления также, вероятно, предназначены для того, чтобы усилить способность вагнеровцев как можно быстрее захватить остатки Бахмута и продемонстрировать «тактическую победу» России перед возможными неудачами оккупантов во время украинской контрнаступательной операции. Таким образом, заключают аналитики ISW, тактические проблемы россиян в районе Бахмута и их попытка усилить здесь свои позиции может подрывать более широкие усилия РФ, которые в течение последних недель пытались подготовиться к контрнаступлению ВСУ.

Битва за Бахмут - карта

Инфографика: ISW

ISW также констатирует панические настроения среди россиян на юге Украины, где военнослужащие РФ беспокоятся о сохранении своих позиций на восточном (левом) берегу Херсонской области перед возможным украинским контрнаступлением. Связанный с Кремлем «военкор» рассказал, что среди российских военных, действующих в Херсонской области, распространилась «охота на ведьм», поскольку многие оккупанты обвиняют друг друга в том, что они якобы раскрывают российские позиции украинским силам, сотрудничая с российскими волонтерами или сообщая о ситуации на местах.

Между тем, Россия и Иран продолжают усилия по укреплению двустороннего военно-экономического сотрудничества. Иранское государственное информационное агентство IRNA 16 мая анонсировало соглашение о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара, которое будет подписано на днях с российской стороной в Тегеране. Оно будет способствовать завершению проекта Иранского коридора Север-Юг – 162-километрового сообщения между иранскими городами Рашт и Астара, что также создаст сообщение между Санкт-Петербургом и Персидским заливом. Завершение этого проекта было давней целью Ирана с целью укрепления внутренней экономики и уклонения от санкций. 15 мая Белый дом также сообщил, что Россия стремится приобрести дополнительные беспилотники в Иране после того, как уже использовала большинство из 400 иранских БПЛА, приобретенных с августа 2022 года, для атак по украинской инфраструктуре. 13 мая иранские СМИ также сообщили, что в ближайшую неделю Иран получит первую партию российских многоцелевых истребителей Су-35.

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