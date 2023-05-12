Прорыв ВСУ под Бахмутом и паника «военкоров». Что происходит на фронте, контрнаступление ли это и как пропаганда РФ ударила по себе же 12 мая, 10:54 Сюжет Военнослужащий ВСУ ведет огонь на линии фронта под Бахмутом, 3 мая 2023 (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

С начала недели военным ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении вперед на 2 км — этот факт подтвердили в Минобороны Украины. Пока мир пытается оценить, является ли это началом контрнаступления ВСУ, в российских провоенных пабликах поднялась настоящая волна паники.

NV собрал все, что известно о реальной ситуации на фронте на фоне истерических и манипулятивных заявлений российских пропагандистов о ситуации на поле боя в Украине.

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Контрнаступление в Телеграме: как российских "военкоров" охватила волна паники

В четверг, 11 мая, в российских провоенных пабликах появилась волна сообщений об успехах ВСУ в Донецкой области, а также о якобы необычной активности, подготовительных действиях и движении украинских сил на нескольких других участках фронта.

Еще днем Евгений Пригожин заявил, что в районе Бахмута «ситуация на флангах [на окраинах города] складывается по худшему из прогнозируемых сценариев [для оккупантов]». Он еще раз обвинил подразделения российской регулярной армии в том, что они якобы без боя покидают свои позиции, усложняя ситуацию для наемников Вагнера.

А вечером в тот же день российские «военкоры» почти одновременно начали публиковать сообщения, близкие по настроениям к паническим.

Подобные посты распространяли как маргинальные провоенные паблики, так и самые популярные российские «военкоры».

« Военкор» ВГТРК Евгений Поддубный ( флагманы телепропаганды Россия-24 и Россия-1) написал о якобы начале « операции по окружению» россиян под Бахмутом со стороны украинских сил, их прорыв под Соледаром, «локальный успех» ВСУ в районе Клещиевки и "тяжелой ситуации" для оккупантов в целом. Он также выразил ожидание, что Украина в ближайшие сутки « начнет наращивать усилия на юге». « Будем считать, что контрнаступление противника началось», — написал Пиддубный.

Военкор» ВГТРК Евгений Поддубный флагманы телепропаганды Россия-24 и Россия-1) написал о якобы начале операции по окружению» россиян под Бахмутом со стороны украинских сил, их прорыв под Соледаром, «локальный успех» ВСУ в районе Клещиевки и "тяжелой ситуации" для оккупантов в целом. Он также усилия на юге». Будем считать, что контрнаступление противника началось», — написал Пиддубный. Еще один российский топ-пропагандист, «военкор» Комсомольской правды Александр Коц также заявил, что «контрнаступление Киева началось». В его посте были заявления о том, что «танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией», а украинское командование якобы имеет целью «раздергать» боевые порядки россиян на Сватовском направлении и «параллельно продавить фланги» в Бахмут, чтобы "п осыпалась вся оборонительная конфигурация «ЛНР». Кроме того, Коц повысил градус паники, солгав о якобы применении украинскими силами на запорожском направлении. " химических боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание".

Александр Коц также заявил, что «контрнаступление Киева началось». В его посте были заявления о том, что «танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией», а украинское командование якобы имеет целью «раздергать» боевые порядки россиян на Сватовском направлении и «параллельно продавить фланги» в Бахмут, чтобы вся оборонительная конфигурация «ЛНР». Кроме того, Коц повысил градус паники, солгав о якобы применении украинскими силами на запорожском направлении. боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание". Военный пропагандист Семен Пегов, координатор провоенного паблика WarGonzo, насчитывающего 1,2 млн подписчиков, присоединился к этим заявлениям с сообщением о якобы атаке ВСУ в районе Майорска ( к северу от Горловки) и «локальных успехах» украинских сил в этом районе. "Можно считать, что контрнаступление началось", - заявил он.

Другие сообщения «военкоров»-пропагандистов из РФ включали в себя заявления о якобы скоплении украинских катеров на Днепре (якобы для десантной операции) и потерю опорного пункта оккупантов под Бахмутом.

На этом фоне Минобороны России пришлось выступить с опровержением. Поздно вечером 11 мая там заявили, что «заявления, распространенные отдельными Телеграм-каналами о «прорывах обороны» [оккупантов] на разных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности».

Параллельно и российские «военкоры» начали открещиваться от своих слов, пытаясь унять разожженные ими же настроения. Так, пропагандист Владислав Угольный, заявлявший о «катерах на Днепре» (его сообщение успел распространить канал Russia Today), отказался от этих утверждений, охарактеризовав волну постов в российских пабликах как «показательный вброс, выполненный в прямом эфире». А Поддубный, который сообщал о якобы движении украинских механизированных колонн «в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление», также попытался преуменьшить резонанс собственных постов: "Так, товарищи. Поспокойнее. Я не писал, что противник идет наступать на Белгород. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова », — написал «военкор»-пропагандист позже.

«Враг накручен собственной пропагандой»: официальные данные Минобороны и реакция в Украине на истерику « военкоров»

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк саркастически назвала истерию российских военкоров "плановой".

"Как оккупанты любят повторять, "все идет по плану". Просто они не весь план знают", - говорит Гуменюк.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько призвал «в ближайшие дни черпать информацию только из официальных источников и не давать волю эмоциям». «Война – путь обмана», – подчеркнул он.

Около полуночи 11 мая Копытько также обнародовал фото Алексея Резникова за рабочим столом, саркастически добавив, что «министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра».

Заместитель министра обороны Анна Маляр 11 мая напомнила о коварстве российской пропаганды и ее умышленных информационных операциях. В частности, так она прокомментировала истерические жалобы Евгения Пригожина и оккупантов в целом о якобы нехватке боеприпасов в районе Бахмута.

«Враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Они способны общаться между собой по телефонам, а не посредством обнародования видео- и аудиообращений в соцсетях», — напомнила Маляр, добавив, что «любая информация военного характера во время войны — это оружие». «Ею воюют, а не информируют», – добавила она. По словам Маляр, «враг дает ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно преследует цель оправдать реальную ситуацию».

Утром 12 мая Анна Маляр также тезисно озвучила подлинные факты о ситуации в боях за Бахмут по итогам недели:

оккупантам не удалось реализовать свои планы;



враг понес большие потери живой силы;

военные ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе Украина не потеряла.

Кроме того, Маляр пояснила, что на самом деле российские войска наступают на востоке на нескольких направлениям, а ВСУ продолжают осуществлять оборону. По ее словам, эти меры включают также "контрштурмы и активные действия со стороны" украинских сил.

"Несмотря на то, что враг силен, наши защитники не дают ему продвигаться и кое-где отбрасывают врага назад и мощно уничтожают. Собственно, такая ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Все! Больше ничего не происходит", - подчеркнула Анна Маляр, комментируя истерику в провоенном сообществе РФ.

Другие украинские источники, которые обратили внимание на паническую "бурю" 11 мая в российских Телеграмм-каналах, иронически намекают, что пропагандисты попали в сети собственных информационных манипуляций.



"Когда враг, накрученный собственной пропагандой, сам себя загоняет в панику, главное - ему помочь", - написал Сергей Стерненко. Он также напомнил: «Независимо от того, что ноет русня, всегда следует относиться критически к их заявлениям».

Журналист Андрей Цаплиенко подчеркнул, что «стадо российских „военкоров“ и „вездесущий полководец“ Стрелков-Гиркин испугали собственных солдат контрнаступлением так, что те, сверкая пятками, бежали с позиций». «А теперь берут свои слова назад, пытаясь „сохранить лицо“. […] Предлагаю им всем выдать грамоты от главкома Залужного за информационную поддержку действий украинской армии», — отметил Цаплиенко, обнародовав подборку опровержений от российских «военкоров».

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV объяснил волну сообщений о контрнаступлении в пропагандистских пабликах страхом россиян. В таком состоянии, предполагает эксперт, оккупанты способны гиперболизировать происходящее.

"Есть русская пословица: „У страха глаза велики“. То есть они готовятся к обороне, а когда что-то видят, то приписывают все, что только можно. Другой версии у меня нет. Потому что российские "военкоры" не работают на Украину. Это точно. Они пророссийские, продиктаторские, провоенные, то есть точно не на нашей стороне», - отметил Нарожный.

Представители Генштаба ВСУ пока не комментировали информацию о новых возможных продвижениях украинских сил на разных участках фронта.



В последний раз командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявлял об отступлении российских войск на отдельных участках фронта возле Бахмута по состоянию на 10 мая.

«Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. Среди них - проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров», — отметил Сырский за день до того, как российские «военкоры» подняли панический шум.

В то же время Сырский подчеркивал, что «битва за Бахмут продолжается».

В украинском Телеграм-канале Бахмутский демон, который регулярно сообщает о ситуации в Бахмуте, вечером 11 мая появилось такое сообщение: « По городу тяжело, на флангах имеем плюсы, но битва далеко не выиграна, я бы сказал, имеем только оптимизм, не надо там радоваться в тылах сильно, еще куча работы».

Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью ВВС подчеркнул, что Украине еще необходимо время, чтобы начать контрнаступление, а военные ВСУ ждут обещанного оружия от союзников. «С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, будем иметь успех. Однако мы потеряем многих людей. Я думаю, это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», – сказал президент.

Вместе с тем, в своем обращении вечером 11 мая Зеленский отметил успехи Сил обороны на поле боя, поблагодарил военнослужащих ВСУ, которые «особо отличились в защите государства с начала этой недели» и подписал указ о награждении бойцов нескольких бригад.

Что на самом деле происходит на фронте: западные оценки о текущем состоянии контрнаступления ВСУ

Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на западных военных чиновников, что ВСУ, вероятно, уже начали "формировать" операции для контрнаступления. Согласно оценке источников CNN, такие подготовительные операции включают нанесение ударов по оружейным складам, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам, чтобы подготовить поле боя для сил наступления. «Это стандартная тактика, применяемая перед крупными общевойсковыми операциями», — сообщает телеканал.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, такие операции для подготовки поля боя могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части запланированного украинского наступления.



CNN напоминает, что подобным способом ВСУ готовились к освобождению правобережья Херсонской области: путем ударов по мостам издалека, по складам боеприпасов и командным центрам.

Аналитики Института изучения войны подтверждают, что украинские силы, вероятно, прорвали некоторые линии российской обороны в ходе "локализованных контратак в районе Бахмута". Именно с этим в ISW связывают эмоциональную реакцию Евгения Пригожина и заявления Минобороны России: поскольку ведомство «нехарактерно быстро» признало контратаки Украины и попыталось убедить российскую аудиторию, что силы РФ отбили восемь наземных атак и три разведки боем на донецком направлении.

Тем временем кадры с подтвержденной геолокацией доказывают, что ВСУ оттеснили оккупантов с участка трассы Т0504 Бахмут - Часов Яр на юго-западе Бахмута.

В ISW также допускают важный перелом в планах командования РФ по Бахмуту: вероятно, Минобороны РФ отказалось от цели окружить значительную часть украинских формирований в этом районе. По мнению аналитиков, об этом свидетельствует разгром на флангах Бахмутского направления низкокачественных и слабо подготовленных российских формирований.

В ISW напоминают, что если в марте-апреле российское командование на время усилило этот участок фронта, отправив под Бахмут подразделения ВДВ и современные танки Т-90, то сейчас в бахмутских пригородах развернуты в основном нерегулярные формирования и деградировавшие и ранее уже истощенные подразделения армии РФ. Их неспособность выполнить даже ограниченную миссию удержания позиций на окраинах города указывает на то, что российские фланги в Бахмуте и на других участках фронта, укомплектованных подобным персоналом, вероятно, "уязвимы для украинских контратак».

С другой стороны, хотя опасность российского окружения значительных украинских сил в Бахмуте, вероятно, миновала, силы ЧВК Вагнера, скорее всего, и дальше будут «продолжать вести фронтальные атаки на Бахмут», прогнозируют в ISW. Впрочем, это оставляет ВСУ возможность организованно отходить из наиболее опасных районов, избегая большого окружения.

Американское издание The Washington Post, констатируя отдельные успехи ВСУ в районе Бахмута, подчеркивает: «Мнения о том, является ли это началом долгожданного весеннего контрнаступления Киева, расходятся».

Известный британский военный аналитик Лоуренс Фридман в своем Твиттере обратил внимание на оценку ситуации от финского OSINT-исследователя и эксперта по военной истории Эмиля Кастехельми.

Кастехельми подтверждает, что ВСУ «начали серию локальных контрударов в районе Бахмута», сначала оттеснив россиян к каналу на юге, а теперь атакуют позиции оккупантов возле Богдановки и дороги на село Хромово. Аналитик также отмечает, что «успехи Украины могут быть больше, чем мы знаем на данный момент, существует вероятность контратак также в самом Бахмуте».

«Я подозреваю, что это отвлекающие атаки как с политическими, так и с военными целями. Если Россия отправит резервы в Бахмут, то они могут существенно ослабить другие сектора [фронта]. Если же они этого не сделают, существует вероятность значительного политического унижения. Оба варианта выгодны Украине», — отмечает финский аналитик.

Он также обращает внимание, что на фоне данных украинских и российских источников об активизации боевых действий на нескольких участках фронта российское Минобороны заявляет, что «общая ситуация» под контролем. Это означает, что локальная ситуация уже могла выйти из-под контроля российских командующих, предполагает эксперт.