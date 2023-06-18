Контрнаступление на юге. Действительно ли Россия пытается атаками отвлечь ПВО ВСУ от фронта и какие задачи перед Генштабом? Интервью NV 18 июня, 18:33 NV Премиум Украинский флаг в освобожденном селе Благодатное, Донецкая область, 17 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Алексей Гетьман, майор запаса, рассказал в интервью Radio NV, как украинские военные задействовали лишь часть ресурсов, накопленных для контрнаступления и какие сейчас оперативные задачи стоят перед Генштабом.

— Давайте начнем с ситуации, которая складывается под Угледаром. Там после того, как размотали огромное количество техники, еще зимой, было не то, что спокойно, но каких-то действий активных не происходило. Враг то пытался атаковать, то не очень пытался. Сейчас уже есть осторожная информация, что на угледарском направлении инициатива за украинскими защитниками. Что мы должны знать о ситуации вокруг этого населенного пункта?

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— Во-первых, мы должны понимать, что Угледар находится на господствующей высоте, и очень трудно было россиянам, это нормально, атаковать наши позиции, которые находятся на высоте. К тому же у нас там неплохо работала аэроразведка, мы видели все движения российских войск, они двигались колоннами, это у них еще с начала полномасштабного вторжения такая традиция, эти колонны были уничтожены, было уничтожено большое количество техники, там более ста единиц. Потом мы минировали эти проезды, по которым они могли двигаться.

И те бои, которые происходили, интересно было то, что россияне бросали свою технику, танки, бронемашины, даже те, которые были неповреждены, те, которые были с запасом топлива и с боекомплектом. То есть это может говорить о том, что они не очень хотели воевать, и при первой возможности они бросали свою технику и убегали. Сейчас есть осторожная информация о том, что есть определенное продвижение. Сказать точно, на какое расстояние мы продвинулись, и где именно мы сейчас находимся, пока это информация, которая не обнародуется. Но я уверен, что за часы, может, дни, все те структуры, которые смотрят за этими боевыми действиями, я имею в виду наших партнеров, так называемую карту боевых действий, которую они постоянно обнародуют, я думаю, мы там увидим эти изменения.