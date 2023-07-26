Ответ на «непрофессиональную критику». Почему тактика ВСУ в наступлении на самом деле грамотная и успешная — эксперты Киевского форума по безопасности 26 июля, 15:44 Военнослужащий ВСУ (10-я отдельная горно-штурмовая бригада) под Бахмутом, Донецкая область, июль 2023 (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Масштабы и тактика контрнаступления Украины определяются обстановкой на фронте, а не дефицитом подготовки или дисциплины, поэтому критика контрнаступательных усилий ВСУ на Западе часто является непрофессиональной.

Так эксперты Киевского форума по безопасности (КБФ) прокомментировали некоторые критические оценки в западных медиа в своем военном обзоре.

Они обратили внимание, что в западных СМИ появляются комментарии относительно якобы «неграмотных» действий украинских командиров, которые будто бы "дробят" подразделения и «не умеют действовать крупными силами». 25 июля об этом написал немецкий таблоид Bild. Изданию якобы удалось ознакомиться с секретным документом вооруженных силы Германии (Бундесвера), в котором скептически оцениваются действия ВСУ в ходе контрнаступления.

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Однако подобные суждения противоречат не только фактам и военной логике, но и аргументам украинских и западных профессионалов, отмечают эксперты КБФ.



«Как известно, типичной наземной тактикой Сил обороны Украины являются выборочные штурмы укреплений силами небольших групп (10−20 бойцов) при поддержке бронемашин, танков, артиллерии и дронов. Это обеспечило устойчивое продвижение ВСУ и значительные потери врага», — напоминают авторы обзора.

Такая тактика объясняется сложнейшими условиями контрнаступления: плотной заминированностью местности на юге, преимуществом России в воздухе, а также невероятной (2450 км) длиной фронта. Украинское командование не может слишком рисковать бойцами и техникой ради ускорения наступления, объясняют аналитики.



В то же время в инфопространстве давно сформировались ожидания, что украинцы будут наступать одновременно большими соединениями войск (батальонами и бригадами), прорывая фронт на десятки километров вглубь за неделю. Иными словами, будут придерживаться «классической» тактики крупных армий 1930−2000 годов. Это объясняется, в частности, тем, что на южном фронте задействованы преимущественно «новые» бригады ВСУ, подготовленные в странах НАТО.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неоднократно заявлял, что контрнаступление происходит в условиях острой нехватки воздушных возможностей Украины. Этот тезис публично поддержали несколько действующих и отставных генералов стран НАТО, в частности, бригадный генерал Кристиан Фройдинг из Министерства обороны ФРГ.



«Специалисты также отмечают преимущество России в артиллерии и невозможность масштабного наступления на заминированном фронте без преимущества ВСУ в воздухе. Так, эксперт британского Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг отмечал, что даже американские войска на учениях показывают плохие результаты в разминировании фронтовых укреплений в условиях доминирования США в воздухе», — констатируют эксперты КБФ.

