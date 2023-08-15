Войска РФ уменьшили количество атак на востоке Украины после мощного удара ВСУ — Маляр 15 августа, 11:42 Маляр рассказала о дальнейших планах РФ на востоке Украины (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

На востоке Украины войска РФ уменьшили количества обстрелов и атак после мощного удара ВСУ по оккупантами на Купянском и Лиманском направлениях в рамках контрнаступления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«На протяжении прошлой недели и даже вчера, в первый день этой недели, мы действительно фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это совсем не означает, что врага „дает заднюю“, что враг отказался от своих планов. Просто наши войска очень мощно ударили по врагу, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлениях», — пояснила она.

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По словам Маляр, украинские военные смогли уничтожить большое количество вражеской техники и российских оккупантов. Однако у противника сейчас период, когда «они перегруппировываются, возобновляют потерянные в боях силы».

«Они будут продолжать наступать там, где наступали. Бои будут продолжаться, это нужно хорошо осознавать», — резюмировала она.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продвигаются в направлении Урожайного на южном фронте и ведут наступление южнее Бахмута Донецкой области.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

10 августа Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

В тот же день представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что Купянское направление остается эпицентром боевых действий, где враг продолжает накапливать значительные силы.