Оккупанты начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ — глава Николаевской ОВА

1 июня, 12:16
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Российские оккупанты отступают на ряде направлений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты отступают на ряде направлений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты при отступлении начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он напомнил, что были взорваны мосты в районе села Давыдов Брод.

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«Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты при отступлении. Они боятся контрнаступления украинской армии и взрывают отходя. Боятся прорыва ЗСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных», — сказал он в своем Telegram.

29 мая на юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области, украинские военные осуществили успешную контратаку.

Мы успешно выматываем российские войска – Олег Жданов, военный эксперт

https://www.youtube.com/embed/QKjfol4AmqI
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Контрнаступление Война России против Украины

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