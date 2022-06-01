Оккупанты начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ — глава Николаевской ОВА 1 июня, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты отступают на ряде направлений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты при отступлении начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он напомнил, что были взорваны мосты в районе села Давыдов Брод.

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«Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты при отступлении. Они боятся контрнаступления украинской армии и взрывают отходя. Боятся прорыва ЗСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных», — сказал он в своем Telegram.

29 мая на юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области, украинские военные осуществили успешную контратаку.



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