Оккупанты начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ — глава Николаевской ОВА
Российские оккупанты отступают на ряде направлений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты при отступлении начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ.
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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Он напомнил, что были взорваны мосты в районе села Давыдов Брод.
«Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты при отступлении. Они боятся контрнаступления украинской армии и взрывают отходя. Боятся прорыва ЗСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных», — сказал он в своем Telegram.
29 мая на юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области, украинские военные осуществили успешную контратаку.
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