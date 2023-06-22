Существенные препятствия: В ВСУ объяснили, что замедляет деоккупацию территорий на Таврийском направлении 22 июня, 12:37 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Освобождение оккупированных территорий на Таврийском направлении замедлено из-за плотного минирования и постоянного артиллерийского обстрела.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.

«Если характеризовать наши наступательные действия, то определенные воинские части и их ударные подразделения осуществляют определенную работу и комплексные мероприятия. Существенные препятствия — это плотное минирование и постоянный артиллерийский огонь. Отсюда мы и имеем то, что называем частичные успехи», — сообщил спикер.

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По словам Валерия Шершеня, бойцы Сил обороны удерживают ранее занятые рубежи, проводят разминирование местности, перегруппировку и проводят подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

Украинские военные продолжают контрнаступление по освобождению оккупированных территорий на юге и востоке Украины.

21 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о заметном продвижении Сил обороны на Таврическом направлении.