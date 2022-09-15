«Знали о слабом месте оккупантов». В разведке рассказали, как планировали контрнаступление ВСУ в Харьковской области 15 сентября, 15:35 Разведка рассказала о планировании контрнаступления в Харьковской области (Фото:Генштаб)

В разведке рассказали, как удалось спланировать успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Как заявил в интервью Kyiv Post представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, в августе российское командование приступило к передислокации войск и ресурсов на южное направление, что позволило осуществить успешную украинскую контрнаступательную операцию как на Херсонском, так и на Харьковском направлениях.

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ГУР осуществило все необходимые меры по разоблачению планов и намерений оккупантов, прекращению продвижения войск РФ по всей линии фронта.

Скибицкий отметил, что необходимо было остановить наступательные темпы России, прежде всего, на Донецком направлении. Главная цель российской армии, которая остается на сегодняшний день, — это полная оккупация Донецкой области, поэтому были приняты все необходимые меры по недопущению продвижения российских войск на Донбассе.

Он сказал, что украинская сторона понимала, что рано или поздно нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении в первую очередь из-за угрозы Харькову.

«Еще весной было понятно, что слабое место России — это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи Вооруженных сил Украины», — добавил Скибицкий.

В июле некоторые позиции российской армии, особенно в отношении резервов, были не совсем ясны. В августе все прояснилось, когда россияне начали активно перебрасывать свои войска и, по сути, стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа — с Харьковского и Донецкого направлений.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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