«Найдем лазейку». ВСУ в ходе контрнаступления на каком-то направлении сделают прорыв — командующий Нацгвардией 31 июля, 14:50 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командующий Нацгвардией Украины полковник Александр Пивненко, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что украинские военные на каком-то направлении сделают прорыв.

«Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат. Мы идем, идем», — сказал он в интервью Украинской правде.

Видео дня

По его словам, придет время и на каком-то направлении ВСУ сделают прорыв.

«И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазейку и зайдем, и будет нормально. И они потеряют много наших территорий», — сказал он.

Читайте также: Украинский военный опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском

Пивненко заявил, что Украина попала «в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия большая страна с большими ресурсами».

«Но мы знаем, что у нас нет выхода — мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время», — добавил он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.