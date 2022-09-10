Застали врасплох. ВСУ отрезают части РФ под Изюмом и готовятся лишить ее линии снабжения Донбасса — разведка Британии 10 сентября, 10:42 Украинские войска возле Бахмута, Донецкой области, 7 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинские бойцы неожиданно заскочили армию РФ во время наступления в Харьковской области, уволив или окружив несколько населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании за субботу, 10 сентября.

Там предположили, что российские войска оказываются во все большей изоляции вокруг Изюма. По мнению разведки, отвоеванный Вооруженными силами Украины Купянск может стать «серьезным ударом для России», потому что город расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе.

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«Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсонской области, российский оборонный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах», — констатировали британцы.

В своде по итогам 9 сентября аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и могут создать котел для РФ вокруг Изюма. В соцсетях публикуют фото защитников с украинским флагом в Купянске, находившемся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ.

В последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковской области. Сейчас на деоккупированных территориях, по данным Генштаба, полиция фиксирует многочисленные преступления россиян, территории разминируют, а населению оказывают помощь.



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