Украинские военные заявили об освобождении Новодаровки 12 июня, 12:12 Украинские военные, вероятно, на позициях в районе села Новодаровка (Фото:Запорізька окрема бригада територіальної оборони/Facebook)

4 июня в ходе контрнаступления ВСУ Силам обороны Украины удалось освободить село Новодаровка на границе Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.

«Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех», — заявили там.

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Детали операции украинских военных не сообщаются.

Накануне Институт изучения войны сообщал о локальных успехах украинских сил на западе Запорожской области, в ходе контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов.

В Минобороны напомнили, что информируют о продвижении ВСУ только после закрепления украинских военных на позициях.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире Radio NV рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются уничтожать меньшие водохранилища и дамбы. Возле населенного пункта Новодаровкароссияне взорвали заградительное гидросооружение, что привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. По его словам, это не повлияло на продвижение ВСУ.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

12 июня стало известно об освобождении села Сторожевое.