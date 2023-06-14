«Дорога усеяна телами российских солдат». Журналисты побывали в освобожденных защитниками Украины селах Донецкой области — фоторепортаж 14 июня, 20:33 Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Журналисты агентства Reuters побывали в недавно освобожденных в ходе наступления Сил обороны Нескучном и Сторожевом Донецкой области.

Как пишет Reuters, журналисты увидели, как «над разрушенным продуктовым магазином развевается флаг Украины, а на улицах лежат мертвые российские солдаты». По информации агентства, в Нескучном, где раньше жили несколько сотен человек, сейчас нет жителей, практически все дома повреждены.

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Боец Сил территориальной обороны Артем сказал Reuters, что еще три дня назад в Нескучном были российские оккупанты, но защитники Украины их оттеснили.

Защитники Украины на БМП-1 в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Здание с украинским флагом в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украинский военнослужащий в районе Нескучного / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украинский военнослужащий проходит мимо тела российского оккупанта в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украинский военнослужащий в районе Нескучного / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Здание с украинским флагом в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украинские военнослужащие в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Флаг Украины в освобожденном Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Защитники Украины в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Также Reuters показало фотографии из освобожденного села Сторожевое. По данным журналистов, дорога в село «усеяна телами российских солдат и сгоревшей бронетехникой». Украинские защитники сказали, что в ходе зачистки ликвидировали около 50 оккупантов и взяли в плен четырех.

Дома в Сторожевом сильно повреждены российскими обстрелами, журналисты тоже не нашли там местных жителей. Село было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года, пишет Reuters.

Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Тело российского оккупанта в Сторожевом / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Освобожденное Сторожевое / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Защитники Украины осматривают разрушенную российскую БМП-2, Сторожевое / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Заместительница министра обороны Анна Маляр 12 июня говорила, что за неделю наступления Силы обороны продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, в том числе Нескучное и Сторожевое.