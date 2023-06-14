«Дорога усеяна телами российских солдат». Журналисты побывали в освобожденных защитниками Украины селах Донецкой области — фоторепортаж

14 июня, 20:33
Поделиться:
Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Журналисты агентства Reuters побывали в недавно освобожденных в ходе наступления Сил обороны Нескучном и Сторожевом Донецкой области.

Как пишет Reuters, журналисты увидели, как «над разрушенным продуктовым магазином развевается флаг Украины, а на улицах лежат мертвые российские солдаты». По информации агентства, в Нескучном, где раньше жили несколько сотен человек, сейчас нет жителей, практически все дома повреждены.

Видео дня

Боец Сил территориальной обороны Артем сказал Reuters, что еще три дня назад в Нескучном были российские оккупанты, но защитники Украины их оттеснили.

Читайте также:
Шесть побратимов погибли. Подробности неожиданного для оккупантов штурма Нескучного, который закончился освобождением села — интервью с бойцом
Защитники Украины на БМП-1 в Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Защитники Украины на БМП-1 в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Здание с украинским флагом в Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Здание с украинским флагом в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинский военнослужащий в районе Нескучного / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Украинский военнослужащий проходит мимо тела российского оккупанта в Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинский военнослужащий проходит мимо тела российского оккупанта в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинский военнослужащий в районе Нескучного / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Здание с украинским флагом в Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Здание с украинским флагом в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Украинские военнослужащие в Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские военнослужащие в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Флаг Украины в освобожденном Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Флаг Украины в освобожденном Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Защитники Украины в Нескучном (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Защитники Украины в Нескучном / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Также Reuters показало фотографии из освобожденного села Сторожевое. По данным журналистов, дорога в село «усеяна телами российских солдат и сгоревшей бронетехникой». Украинские защитники сказали, что в ходе зачистки ликвидировали около 50 оккупантов и взяли в плен четырех.

Дома в Сторожевом сильно повреждены российскими обстрелами, журналисты тоже не нашли там местных жителей. Село было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года, пишет Reuters.

Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Тело российского оккупанта в Сторожевом (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Тело российского оккупанта в Сторожевом / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Освобожденное Сторожевое (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Освобожденное Сторожевое / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Защитники Украины осматривают разрушенную российскую БМП-2, Сторожевое (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Защитники Украины осматривают разрушенную российскую БМП-2, Сторожевое / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Заместительница министра обороны Анна Маляр 12 июня говорила, что за неделю наступления Силы обороны продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, в том числе Нескучное и Сторожевое.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Reuters Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X