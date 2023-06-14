«Дорога усеяна телами российских солдат». Журналисты побывали в освобожденных защитниками Украины селах Донецкой области — фоторепортаж
Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Журналисты агентства Reuters побывали в недавно освобожденных в ходе наступления Сил обороны Нескучном и Сторожевом Донецкой области.
Как пишет Reuters, журналисты увидели, как «над разрушенным продуктовым магазином развевается флаг Украины, а на улицах лежат мертвые российские солдаты». По информации агентства, в Нескучном, где раньше жили несколько сотен человек, сейчас нет жителей, практически все дома повреждены.
Боец Сил территориальной обороны Артем сказал Reuters, что еще три дня назад в Нескучном были российские оккупанты, но защитники Украины их оттеснили.
Также Reuters показало фотографии из освобожденного села Сторожевое. По данным журналистов, дорога в село «усеяна телами российских солдат и сгоревшей бронетехникой». Украинские защитники сказали, что в ходе зачистки ликвидировали около 50 оккупантов и взяли в плен четырех.
Дома в Сторожевом сильно повреждены российскими обстрелами, журналисты тоже не нашли там местных жителей. Село было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года, пишет Reuters.
Заместительница министра обороны Анна Маляр 12 июня говорила, что за неделю наступления Силы обороны продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, в том числе Нескучное и Сторожевое.