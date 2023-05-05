Оккупанты в Крыму запасаются водой и продовольствием из-за опасений изоляции полуострова — ЦНС 5 мая, 17:01 Крым (Фото:Reuters)

Российские оккупанты в украинском Крыму готовят запасы воды и продовольствия из-за опасений, что полуостров и юг Херсонской области окажутся в изоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«В Крыму же оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонской области», — говорится в сообщении.

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Также в центре отметили, что во временно захваченных южных регионах оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.

По их данным, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в украинский Крым. Аналогичная ситуация в Херсонской области. Сообщается, что большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.

В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил «частичную эвакуацию» жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области.