Оккупанты роют окопы под Мелитополем, на фурах вывозят разбитую технику и убитых россиян — мэр 29 мая, 11:00 Один из окопов в Запорожской области протяженностью 70 км зафиксировали спутниковые снимки (Фото:Центр журналистских исследований)

Российские оккупанты продолжают рыть окопы под Мелитополем на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ.

Как сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram, новые траншеи выкопали за лесопарком и туббольницей.

По словам мэра Мелитополя, они настолько глубокие, что там «поместится и вражеская техника, и вражеские братские могилы».

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На территории Богатырского лесничества оккупанты прячут технику и живую силу и уничтожают лес обустройства блиндажей и окопов.

«В последние дни мелитопольцы наблюдают, как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные Камазы, загруженные стволами деревьев. Но и в обратную сторону пустыми не едут — везут наголову разбитую военную технику и своих 200-ых», — резюмировал Федоров.

В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

5 мая стало известно, что у россиян в городе началась паника. Федоров со ссылкой на местных жителей рассказал об очередях оккупантов на заправках в городе. Также, по его данным, работникам коммунальных предприятий выдали трудовые книжки.

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней. Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

