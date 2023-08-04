Войска РФ безуспешно атаковали в районе Марьинки и Авдеевки, под Бахмутом идут тяжелые бои — Генштаб 4 августа, 09:33 ВСУ планомерно продвигаются в перед на юге и востоке Украины, закрепляясь на достигнутых рубежах (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Войска РФ пытались наступать в районе Марьинки и Авдеевки, но ВСУ успешно отбили вражеские атаки.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального телемарафона.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике», — отметил он.

Видео дня

Ковальчук добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах. В этом районе идут тяжелые бои.

ВСУ также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На юге Украины Силы обороны продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях и наносят значительный урон российским оккупантам, закрепляются на занятых позициях.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.