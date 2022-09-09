Войска РФ подтягивают резервы в район захваченного Сватово в попытке остановить контрнаступление ВСУ — Гайдай 9 сентября, 14:46 РФ перебрасывает резервы на харьковское и донецкое направления (Фото:@warlife/Telegram)

Войска РФ стягивают резервы в районе захваченного Сватово Луганской области на фоне успешного контрнаступления ВСУ на ряде направления в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты попытаются остановить контрнаступление украинских военных.

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«В Луганской области россияне подтягивают резервы со стороны Сватово, потому что они понимают, что такой огромный прорыв, который сделали в Харьковской области наши военные, наверное, никто из рашистов не ожидал. Они там бегут очень мощно», — сказал он.

Глава ОВА добавил, что армия РФ будет пытаться сдержать наступление ВСУ, «но увидим, что будет в ближайшее время».

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.



Представитель Генштаба Алексей Громов также рассказал, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.

Зеленский также заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

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