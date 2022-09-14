В захваченной Луганской области оккупанты отключили мобильный интернет, они продолжают вывозить награбленное в Россию — Гайдай 14 сентября, 08:41 Войска РФ бегут из Харьковской области в Луганскую на фоне контрнаступления ВСУ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты отключили мобильный интернет на захваченных территориях Луганской области на фоне контрнаступления ВСУ на ряде направлений.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят „республики“, ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей — для обеспечения обороноспособности и безопасности», — отметил он.

Видео дня

Гайдай добавил, что оккупанты продолжают вывозить награбленное в Харьковской области имущество украинцев. Они едут на гражданских авто через территорию Луганской области в Россию.

«Только на участке трассы Старобельск — Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств — с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные», — резюмировал Гайдай.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и Донецком направлениях, освобождая населенные пункты от российских оккупантов. Войска РФ начали бежать, забирая с собой награбленное имущество.

На фоне контрнаступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

Армия РФ также сбежала из Кременной.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.