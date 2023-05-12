Российские оккупанты тренируются быстро выезжать с территории Запорожской АЭС — глава Энергоатома

12 мая, 14:16
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В Энергоатоме не считают, что российские оккупанты будут оборонять ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В Энергоатоме не считают, что российские оккупанты будут оборонять ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты проводят учения по быстрой эвакуации с территории Запорожской АЭС в случае контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил глава Энергоатома Петр Котин в интервью Радио Свобода.

«Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезду с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется», — отметил он.

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Котин добавил, что ЗАЭС стала опорной точкой, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, отобранных у гражданских.

В то же время, глава Энергоатома не считает, что войска РФ будут строить там линию защиты.

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«Перед угрозой наступления ВСУ они там собираются, чтобы обеспечить свою защиту и чтобы быть в одном месте, чтобы уехать как можно скорее. Я не думаю, что они собираются ее защищать и выстраивать какую-то защиту сейчас. Сейчас они там находятся, как в укреплении и просто ожидают эвакуации», — резюмировал он.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Перед этим окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

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В апреле россияне объявили эвакуацию из, по меньшей мере, 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области на фоне разговоров о контрнаступлении ВСУ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Контрнаступление Война России против Украины

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