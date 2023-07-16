На Востоке обострилась ситуация — Минобороны 16 июля, 15:28 На Купянском направлении враг активно наступает, а в регионе идут ожесточенные бои (Фото:REUTERS/Stringer)

На Востоке Украины ситуация на фронте обострилась. Российские оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр заявила, что на Купянском направлении враг активно наступает, а в регионе идут ожесточенные бои. Ситуация на направлении динамично меняется несколько раз в сутки.

Видео дня

По ее словам, на Бахмутском направлении украинские Силы обороны постепенно продвигаются вперед.

Маляр отметила, что на южном фланге вокруг Бахмута продвижение есть каждый день. В то же время на северном фланге города российские оккупанты атакуют, однако ВСУ пытаются удержать занятые позиции.

«В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг — нас», — говорится в сообщении.

Кроме того, Маляр отметила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступать. Продолжаются горячие бои без изменения положений.

Она подчеркнула, что там Силы обороны Украины продолжают сдерживать оккупантов.

15 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении, оказывая давление на россиян и на южном, и на северном флангах.