Украину расстроили сомнения США относительно успеха контрнаступления, в Минобороны эти прогнозы отвергают — Politico 13 апреля, 10:59 По информации СМИ, США скептически настроены по поводу перспектив успеха будущего контрнаступления Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Прогнозы шансов Украины в контрнаступлении, содержащиеся в утечке секретных документов Пентагона, «не соответствуют действительности», заявил Politico неназванный представитель украинского Минобороны.

По его словам, «есть некоторые люди, которые продолжают сомневаться в успехе, но мы доказали, что все они ошибались». Собеседник издания заявил, что это «дает нам основания для подозрений» по поводу того, насколько серьезно США поддерживают цели Киева по полному вытеснению России с территории Украины.

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Еще один источник Politico утверждает, что подобные настроения широко распространены в Кабмине.

Украинские чиновники рассказали журналистам, что «расстроены» утечкой «совершенно тайной» оценки за февраль. WP писала, что, по мнению США, Украина получит только «скромные территориальные достижения» от запланированного контрнаступления.

«Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию перед наступлением, критически важным для всего свободного мира», — заявил один из собеседников издания.

На фоне опубликованных данных 11 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «отличный план» контрнаступления и возможности для успеха.



6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Их часть, где содержатся данные и потери Украины и России, по оценке источников NYT, похожа на сфальсифицированную.

CNN сообщил, что после «слива» Украина якобы изменила ряд военных планов. Комментируя это, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении будет принято "в последний момент", информация секретная, а у Украины несколько вариантов.